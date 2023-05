Napoli-Fiorentina, il ‘Maradona’ è più bello che mai: la coreografia | FOTO

SportFair

Lo stadio ‘Maradona’ regala spettacolo. E’ in corso la partita della 34ª giornata del campionato di Serie A contro la Fiorentina, la squadra di Spalletti non ha intenzione di fermarsi. Continua la festa degli azzurri in grado di laurearsi campione d’Italia, la vittoria dello scudetto è arrivata dopo il pareggio in trasferta contro l’Udinese con il punteggio di 1-1.

Lo stadio ‘Maradona’ è tutto esaurito e la festa dei tifosi continua senza sosta. L’intenzione della squadra di Luciano Spalletti è quella di concludere la stagione nel miglior modo possibile mentre quella di Vincenzo Italiano è in corsa per confermare l’ottavo posto. Lo stadio ‘Maradona’ è più bello che mai, la coregrafia è mozzafiato con in bella mostra uno scudetto gigante con il numero 3.

Poi l’omaggio dei calciatori della Fiorentina ai rivali.