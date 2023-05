Il Napoli in festa! E’ campione d’Italia per la terza volta nella sua storia

SportFair

L’attesa è finalmente finita: il Napoli è campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. 1987-1990-2023. E’ storia in Serie A per il traguardo raggiunto dalla squadra di Luciano Spalletti. Dopo il mancato successo contro la Salernitana e la vittoria della Lazio contro il Sassuolo, la squadra di Luciano Spalletti è riuscita a strappare il punto decisivo alla ‘Dacia Arena’ contro l’Udinese.

La vittoria dello scudetto del Napoli è ormai matematica: a 5 giornate dal termine i punti di vantaggio sulla Lazio sono 16. E’ stata una cavalcata impressionante per la squadra di Spalletti, in grado di conquistare 80 punti in 33 partite, frutto di 25 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, il miglior attacco e la miglior difesa.

La partita tra Udinese e Napoli si è conclusa sul risultato di 1-1. I padroni di casa passano in vantaggio con un gol realizzato da Lovric. La reazione degli ospiti è immediata, la squadra di Spalletti protesta per un contatto in area di rigore tra Kvara e Becao, l’arbitro non fischia. Nella ripresa arriva il gol del protagonista numero uno del Napoli, l’attaccante Osimhen sfonda la porta con un grandissimo tiro. Finisce 1-1.

