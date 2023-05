Napoli, la festa è appena iniziata: la gioia di calciatori e tifosi | FOTO e VIDEO

SportFair

E’ una giornata storica per il Napoli, il club azzurro si è laureato campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. La matematica è arrivata dopo la partita contro l’Udinese, 1-1 il risultato finale con un gol nel secondo tempo del solito Osimhen. Al fischio finale si è scatenata la gioia dei tifosi, da Udine a Napoli e anche in altre città d’Italia. Commossi Di Lorenzo e Kvara.

“Abbiamo fatto un campionato strepitoso, chiuso nel migliore dei modi. Non c’è stata una partita in particolare in cui abbiamo capito di poterlo vincere, siamo cresciuti partita dopo partita, siamo diventati squadra e i risultati ci hanno dato entusiasmo. Sono senza parole, è una cosa incredibile. Il primo capitano ad alzare il trofeo dopo Diego? Il merito è di tutti, lo scudetto non è mio, ma di tutti quelli che hanno lavorato perché questo sogno si realizzasse. L’abbraccio con Mario Rui? Ci lega un rapporto splendido, lui è dispiaciuto di non poter dare una mano in queste partite”, le parole di Di Lorenzo.

“Abbiamo lottato per vincerlo, per ottenerlo. Ho lavorato tanti anni per ottenere tutto questo e ora me la godo. Andiamo a celebrare questo scudetto insieme al nostro pubblico nel nostro stadio. Nessuno credeva in noi e nessuno ci dava per favoriti. Tutta la squadra ci ha creduto ed è una delle più grandi soddisfazioni. Ora torniamo a casa a fare festa con la nostra gente”, la gioia di Osimhen.

