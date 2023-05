Il Napoli è tornato a casa: delirio dei tifosi a Castel Volturno | FOTO e VIDEO

SportFair

I tifosi continuano ad omaggiare il Napoli, la squadra di Luciano Spalletti è reduce dall’impresa della vittoria dello scudetto e la matematica è arrivata dopo il pareggio con il risultato di 1-1 sul campo dell’Udinese. In migliaia si sono presentati a Castel Volturno, tantissimi tifosi hanno atteso Spalletti e i calciatori rientrati al centro sportivo dopo la lunga trasferta di Udine, molti sono andati via in taxi.

La maggior parte dei calciatori ha deciso di tornare nelle proprie abitazioni per recuperare un pò di sonno dopo la festa durata tutta la notte.

All’uscita dall’assemblea di Lega il presidente Aurelio De Laurentiis ha dichiarato: “vado a incontrare la squadra. Se mi sono emozionato per l’applauso rivolto a me? Gli applausi emozionano sempre quando sono sinceri e quell’applauso era sincero. Spalletti mi ha detto che esagero con l’ottimismo quando parlo di vittoria della Champions? Io sono una persona ottimista di natura”. Non è previsto alcun evento particolare in serata.

VIDEO NM – Napoli, che euforia per il rientro del pullman a Castel Volturno dopo lo scudetto vinto a Udine! #NapoliCampione 💙🏆 pic.twitter.com/jEY3puD2JV — Napoli Magazine (@napolimagazine) May 5, 2023