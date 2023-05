Napoli campione d’Italia, la ballerina Carmen da capogiro: il body painting è da urlo

SportFair

Il Napoli è campione d’Italia e tutti i napoletani stanno festeggiando ormai da quasi una settimana, da quando la squadra di Spalletti, col pareggio contro l’Udinese, si è assicurata la vittoria del campionato, con 5 giornate d’anticipo.

Tutta Napoli e in festa e ieri allo Stadio Maradona i giocatori e lo staff ha potuto festeggiare con tutti i tifosi presenti in tribuna, in attesa dei grandi festeggiamenti del 4 giugno, quando la squadra riceverà il trofeo.

A Napoli se ne vedono di tutti i colori. Ieri a prendersi la scena è stato Francesco Paolantoni, che ha sfilato nudo sul lungomare mantenendo una promessa fatta ai microfoni delle Iene, ma c’è anche chi sta ancora progettando i suoi festeggiamenti, come Raffaella Fico e Paola Saulino.

Il body painting di Carmen Caccavale

Intanto, sui social è diventato virale il video di Carmen Caccavale, una ballerina che ha deciso di dipingere tutto il suo corpo a tema Napoli. La ragazza, napoletana, ha sfilato ricoperta solo di copricapezzoli, slip e… pittura. Sul corpo di Carmen, dipinto di azzurro, sono stati raffigurati Osimhen sull’addome, il simbolo del Napoli sul petto, il volto di Maradona sulla schiena, insieme allo Scudetto e i vari sponsor sparsi per il resto del corpo, con quello Buitoni, dei tempi dello scudetto vinto col Pibe de Oro, a padroneggiare sul Lato B.

Foto







