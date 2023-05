SportFair

La notizia di una conferenza stampa fissata per il pomeriggio odierno, presso la sua Academy a Manacor, aveva fatto drizzare le orecchie e a tutti gli appassionati di tennis. Rafael Nadal aveva una notizia importante da comunicare, relativamente alla sua condizione fisica e ai suoi prossimi impegni.

Fuori dalla top 10 per la prima volta da aprile 2005, con 1500 punti già persi in classifica, Nadal si ritrova in uno dei momenti più bui della sua carriera. Il Roland Garros è alle porte, Rafa non gioca da parecchio, non ha match su terra e, pur essendo specialista della superficie, difficilmente l’impatto con il rosso parigino gli permetterebbe di essere così naturale e dominante come nel passato.

La rinuncia al Roland Garros

In quest’ottica, lo spagnolo ha annunciato ai giornalisti presenti che non disputerà il prossimo Roland Garros. La sua stagione non può dirsi conclusa, ma Nadal resterà fuori diverso tempo, potrebbe tornare per la Coppa Davis di fine anno. L’obiettivo è essere al meglio nel 2024, l’ultimo anno della sua carriera prima del ritiro.

“La lesione non è guarita come volevamo, abbiamo lavorato molto per cercare di tornare in campo. Ma è impossibile per me giocare al Roland Garros. E’ un peccato dopo molti anni, è un grande appuntamento per me. E’ difficile, ma il mio corpo ha deciso per me. Non giocherò anche per i prossimi mesi, visto che i risultati degli ultimi mesi sono stati di un livello basso – ha dichiarato Nadal –Voglio giocare in maniera continuativa, ho avuto sempre tanti infortuni. E’ difficile quando è così complicato lavorare. Ci sono state vittorie importanti, ma la realtà è che sono stati complicati. Negli ultimi mesi ho lavorato tanto per tornare, ma non ce l’ho fatta. Voglio prendermi il tempo per recuperare e tornare al livello più alto possibile. Non darò una data di rientro, quando sarò pronto mentalmente e fisicamente tornerò. Un obiettivo potrebbe essere tornare a giocare la Coppa Davis e iniziare bene il 2024, con la garanzia di poter essere competitivo. Forse il 2024 sarà il mio ultimo anno“.

Non riesco più a divertirmi

“Non sarò in grado di giocare il Roland Garros. – ha confessato Nadal ai giornalisti presenti – Ho provato a lavorare il più possibile, ogni giorno, negli ultimi 4 mesi, ma sono stati mesi difficili perchè non sono stato in grado di trovare la soluzione al problema che ho avuto in Australia. Non mi sento bene, non sono agli standard necessari per competere al Roland Garros. Non riesco a divertirmi durante il mio lavoro quotidiano, dopo la pandemia sono stato solo in grado di tenere duro, il lavoro quotidiano è stato complicato, non mi sono divertito in allenamento e in campo. Mi sono fermato per problemi fisici, mi sono allenato tanti giorni con molto dolore, mi devo fermare per un po’.

Non so quando tornerò sui campi di allenamento. Forse 1 mese, forse 3 o 4, non so. Non prevedo il futuro. Seguirò le mie emozioni, quello in cui credo, penso sia la cosa giusta per il mio corpo e la mia felicità. La mia ambizione è quella di fermarmi e dare a me stesso l’opportunità di tornare a divertirmi l’anno prossimo in quello che, probabilmente, sarà il mio ultimo anno di carriera nell’ATP. Mi piacerebbe giocare i tornei importanti, tra cui i Giochi Olimpici, ma non posso dire se chiuderà all’Olimpiade di Parigi“.