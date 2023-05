Nadal, doppio annuncio in conferenza stampa: la reazione di Alcaraz

SportFair

E’ stata una giornata importante per il mondo del tennis, continua a tenere banco il futuro di Rafael Nadal. Lo spagnolo ha annunciato il forfait per il Roland Garros e il ritiro nel 2024. Dopo l’annuncio sono arrivate reazioni. “In bocca al lupo Rafa! È molto triste per tutti sapere che non potrai essere al Roland-Garros e che non puoi continuare a giocare quest’anno”. Sono le parole di Carlos Alcaraz.

“Spero che il 2024 sia una grande stagione per te e che tu possa ritirarti come il grande campione che sei!” il messaggio del giovane campione. Alcaraz è diventato il numero 1 più giovane della storia del ranking ATP nel 2022 ed è considerato l’erede di Nadal.