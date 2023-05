Musetti show agli Internazionali d’Italia: l’azzurro completa l’opera con Tiafoe

SportFair

La giornata agli Internazionali d’Italia a Roma si è aperta dai due volti per i colori italiani, dopo i rinvii di ieri. Nel primo match sconfitta di Sonego contro Tsitsipas, poi Lorenzo Musetti è riuscito a completare l’opera contro Tiafoe. Grande prestazione del giovane tennista italiano, in grado di tornare in campo con la giusta cattiveria.

Partenza sprint dello statunitense che piazza un break decisivo nel primo set, sul punteggio di 5-6, e chiude 5-7. Musetti non si arrende e la reazione dell’azzurro è da campione. L’italiano ribalta tutto e vince 6-4, 6-3. Agli ottavi dovrà vedersela proprio con Tsitsipas.

“Il calore del pubblico è stato importante, nel primo set non ho giocato un grande tennis, poi siamo stati condizionati dalla pioggia. Oggi ho alzato il livello e sono molto contento. Tsitsipas mi ha sempre messo in difficoltà, adesso spero di batterlo”, le parole di Musetti.