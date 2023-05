MotoGP – Yamaha, senti Lorenzo: “io li avrei potuti aiutare”

SportFair

Il 2023 non è iniziato nel migliore dei modi per Yamaha. Il team di Iwata fatica, ormai dall’anno scorso, ad essere competitivo. Solo Fabio Quartararo è riuscito la scorsa stagione a lottare per il titolo iridato, arrendendosi però a Pecco Bagnaia.

Il Motomondiale 2023, invece, è iniziato col piede sbagliato ed il campione francese ha già più volte avvertito il team, minacciando un addio.

Proprio della Yamaha e delle sue difficoltà ha parlato oggi nel suo canale ufficiale della MotoGP: “è stato un peccato che non mi abbiano tenuto come test rider non si può mai dire, ma io conosco molto bene quella moto e penso che li avrei potuti davvero aiutare a trovare la strada per far evolvere la moto”, ha affermato il maiorchino.

“Ora hanno un collaudatore diverso w da fuori sembra che si siano un po’ persi. Speriamo riescano a ritrovare la via, come Honda, La Yamaha non ha mai avuto il motore migliore, neanche in passato. Questo perché è proprio il modo in cui il motore viene fatto che non è l’ideale per avere la massima potenza. Ma la moto era più agile e facile da portare nelle curve. Negli ultimi due anni sembra invece che abbiano perso i punti di forza, senza però guadagnare a livello di potenza e accelerazione. Ora è una moto senza dei veri punti di forza. Non voglio dire che sia terribile, perché è ancora abbastanza competitiva, ma non per il titolo. Specialmente quando hai Pecco Bagnaia con la Ducati e altri sette piloti con quella moto. E poi ci sono nuovi arrivati come KTM e Aprilia, che sono forti“, ha concluso Lorenzo.