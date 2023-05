Su “Le Mans” per Bezzecchi, trionfo in Francia: Bagnaia a muso duro con Vinales

SportFair

Rollercoaster di emozioni nel weekend per Pecco Bagnaia a Le Mans. Dalle scie velenose di Marquez del venerdì alla pole del sabato, passando per la caduta in pista domenica. La prima grande notizia del French Gp è proprio la caduta del leader del Mondiale, avvenuta a 22 giri dal termine dopo un contatto con Vinales. Nervosismo fra i due, colpi e spintoni sulla ghiaia.

Ne approfitta Marco Bezzecchi che si prende la prima posizione e non la molla più fino alla fine. Trionfo azzurro al Circuito Bugatti con il pilota Ducati davanti a Jorge Martin e Johan Zarco. Da segnalare la caduta di Marc Marquez (secondo) a 2 giri dal termine. A terra, nel corso della gara, anche Marini, Rins e Miller.