MotoGP, test Jerez: due italiani in vetta e in grande spolvero

Il gran premio in Spagna ha rilanciato le ambiziosi di Pecco Bagnaia, il pilota italiano della Ducati si è confermato nettamente il pilota più forte in MotoGP e con la moto più competitiva. Nel frattempo sono andati in scena anche i test di Jerez e sono arrivate nuove indicazioni.

I tempi migliori sono stati realizzati da due piloti italiani: Marco Bezzecchi e Luca Marini rispettivamente in 1:36.574 e in 1:36.678, a precedere il francese della Yamaha, Fabio Quartararo (+0.151). A seguire Fabio Di Giannantonio sulla Ducati Gresini a 0.389, lo spagnolo Maverick Vinales, a 0.390 e Francesco Bagnaia a 0.450.

A completare la Top-10 l’altra Aprilia di Aleix Espargaró a 0.486, la KTM di Brad Binder a 0.494, la Ducati Pramac di Jorge Martin a 0.515 e l’altra Ducati Gresini dello spagnolo Alex Marquez a 0.615.