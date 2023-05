Simoncelli difende Marquez: “accuse ingiuste, le ho già sentite…”

SportFair

Paolo Simoncelli fa da scudo alle critiche rivolte nei confronti di Marc Marquez. Il padre del compianto Marco Simoncelli, nonchè fondatore del team Sci58, sottolinea la spettacolarità di Marc Marquez e spiega come l’8 volte campione del mondo vada tutelato e non attaccato.

Le critiche in questione riguardano lo stile guida di Marquez, troppo aggressivo secondo alcuni. Sui social Simoncelli non ci sta. “Definirei come pazzesca la gara della MotoGP a Le Mans, ma, in questo momento, giornalisti e televisioni creano spesso falsi allarmi solo per chi vogliono – ha dichiarato – E se domenica ci fosse stato Marquez a causare uno degli incidenti o dei contatti che si sono verificati? Sicuramente lo avrebbero bruciato in perfetto stile Giovanna d’Arco, solo per citare una francese a caso“.

Le accuse rivolte a Marquez ricordano a Simoncelli quelle che il figlio aveva ricevuto in carriera: “la vicenda di Marquez mi sembra una storia che ho già sentito… Quanto ha fatto questo ragazzo dopo 45 giorni di convalescenza è incredibile, salendo su una moto con un telaio mai provato prima e rischiando di siglare la pole position. Eppure, a differenza di altri, viene accusato di sorpassi aggressivi e manovre a ridosso, senza pensare che l’adrenalina e l’emozione sono l’essenza del motociclismo“.

“Era da tempo che non si vedeva una gara come quella di domenica scorsa in MotoGP: staccate incredibili, sorpassi al limite… E, che piaccia o meno, lui ne è stato protagonista. Piloti come Marc sono lo spettacolo di cui il mondo motociclistico ha bisogno. – conclude Simoncelli – Quindi mi chiedo perché non ci divertiamo ammirando la bellezza di questo sport e lasciando che questi ragazzi facciano quello di cui sono capaci?“.