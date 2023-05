MotoGP, penalità Marquez: l’esito del ricorso della Honda

SportFair

Torna lo spettacolo della MotoGP e l’attesa per il prossimo appuntamento in Francia è altissima. Il gran premio in Spagna ha confermato la forza di Pecco Bagnaia, il pilota della Ducati è tornato su altissimi livelli e guida con merito la classifica piloti. Marc Marquez è ancora ai box a causa di un infortunio dopo una brutta caduta, nel frattempo è arrivata una buona notizia.

Lo spagnolo non dovrà scontare la penalità per l’incidente del GP di Poetogallo. La corte d’Appello ha annullato la sanzione inizialmente inflitta con il doppio Long Lap Penalty. Il ricorso della Honda è stato accolto. La Corte ritiene che il Doppio Long Lap Penalty sia stato scontato da Marquez con la mancata partecipazione al GP di Argentina.

“A seguito della decisione provvisoria pronunciata dalla Corte d’Appello MotoGP™ il 12 aprile 2023, che concedeva la sospensione dell’esecuzione della sanzione inflitta a Marc Marquez, la Corte era chiamata a decidere sul caso considerando, fra le altre cose, l’appello presentato da Marc Marquez e dal Team HRC – Repsol Honda Team il 17 aprile 2023.

La Corte ha deciso di annullare l’applicazione della sanzione inflitta a Marc Marquez dal FIM MotoGP™ Stewards Panel, collegata alla sanzione originale. La Corte ha ritenuto che il doppio long lap penalty inflitto a Marc Marquez dal FIM MotoGP™ Stewards Panel durante la gara della MotoGP™ che si è svolta il 26 marzo in Portogallo sia stato scontato con la mancata partecipazione del pilota alla gara della MotoGP™ in Argentina del 2023.

Marc Marquez è autorizzato a partecipare alla prossima gara a cui potrà prendere parte senza ulteriori sanzioni”, si legge nel comunicato ufficiale.