MotoGP, Marquez risponde a Bagnaia: “queste sono le gare”

Non sono mancate le scintille in pista questo sabato nella Gara Sprint del GP di Francia. Jorge Martin si è aggiudicato la vittoria, lasciandosi alle spalle Binder e Bagnaia.

Proprio il campione del mondo in carica non ha esitato a bacchettare la Commissione Gara, dopo un sorpasso di Marc Marquez con contatto. Non è tardata ad arrivare la risposta dello spagnolo della Honda: “l’ho detto ieri nella Safety Commission: tutti gli incidenti che ci sono stati quest’anno sono stati contatti di gara, tranne il mio a Portimao che si doveva penalizzare, siamo in MotoGP, e queste sono le gare”, ha affermato ai microfoni Sky.

“Oggi non è successo niente: ho fatto un sorpasso e Pecco ha chiuso. Lui sapeva che andava più forte. Uno sorpassa in rettilineo e io invece in curva, perché in rettilineo non riesco. Il discorso è chiaro, questa è la MotoGP, non stiamo ballando. I commissari hanno annotato quello che dicevo, ma noi siamo piloti. La Fim e la Dorna devono capire che direzione intendono prendere, se decidere che il sorpasso deve essere completamente pulito o meno. È uno al vertice di queste federazioni che deve decidere, non noi piloti. Per me deve essere tutto più permissivo, perché se iniziamo a dare tante penalità diverse non finiremo mai di parlare delle sanzioni. Siamo qui per parlare di MotoGP e di spettacolo”, ha aggiunto.