MotoGP, Bagnaia sul sorpasso di Marquez: tirata d’orecchie alla Direzione Gara

E’ andata in scena questo pomeriggio la Gara Sprint del GP di Francia di MotoGP. Una gara entusiasmante con Pecco Bagnaia che ha chiuso al terzo posto, sul podio, dopo sorpassi e controsorpassi.

Sotto i riflettori, in particolar modo, quello di Marc Marquez sul ducatista, a 8 giri dal termine. Sembra che tra i due ci sia stato anche un contatto, che non ha causato però conseguenze e a -4 dal traguardo finale Bagnaia è riuscito a riprendersi la sua posizione.

Il commento di Bagnaia

Bagnaia ha commentato il sorpasso con contatto di Marquez, lamentandosi con la direzione gara per non usare le stesse misure, facendo riferimento alla sua penalità di Jerez de la Frontera: “premetto che a me piace così, le gare sono così, i sorpassi bisogna farli anche molto aggressivi quando ci vuole. Mi fa arrabbiare il metro di giudizio, però amen. È stata una bella lotta, mi sono divertito. Speravo di vincere ovviamente ma i primi giri ho faticato e non sono riuscito a tenere il ritmo Jorge“.