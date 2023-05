MotoGP, domenica il GP di Francia: gli orari e dove vederlo in tv

SportFair

Dopo una settimana di pausa i piloti della MotoGP si preparano a tornare in pista.I campioni delle due ruote si sfideranno sul circuito “Bugatti” di Le Mans, dove si disputerà il GP di Francia.

Bagnaia cercherà di ripetersi dopo la splendida vittoria a Jerez de la Frontera. Il campione del mondo in carica avrà un nuovo compagno di squadra per la gara francese: Bastianini, infatti, è costretto a saltare il GP di Francia per l’infortunio alla spalla e a prendere il suo posto sarà Danilo Petrucci.

Occhi puntati su Fabio Quartararo, che cercherà di risollevarsi dopo un inizio di stagione complicato, ma anche sulle Aprilia e le KTM.

Il weekend di gara del GP di Francia sarà trasmesso dai canali Sky, qualifiche e gara Sprint saranno visibili anche in chiaro in diretta su TV8, mentre la gara della domenica sarà trasmessa in differita alle 17.00.

Il programma del GP di Francia

Venerdì 12 maggio

08:25-08:45 FP1 MotoE

09:00-09:35 FP1 Moto3

09:50-10:30 FP1 Moto2

10:45-11:30 FP1 MotoGP

12:25-12:45 FP2 MotoE

13:15-13:50 FP2 Moto3

14:05-14:45 FP2 Moto2

15:00-16:00 FP2 MotoGP

17:00-17:30 Qualifiche MotoE

Sabato 13 maggio

08:40-09:10 FP3 Moto3

09:25-09:55 FP3 Moto2

10:10-10:40 FP3 MotoGP

10:50-11:30 qualifiche MotoGP

12:10 Gara-1 MotoE

12:50-13:30 Qualifiche Moto3

13:45-14:25 Qualifiche Moto2

15:00 Gara Sprint MotoGP

16:10 Gara-2 MotoE

Domenica 14 maggio

09:45-09:55 Warm-Up MotoGP

11:00 Gara Moto3

12:15 Gara Moto2

14:00 Gara MotoGP