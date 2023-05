MotoGP, Martin in modalità Martinator in Francia: scappa e vince, Bagnaia sul podio

SportFair

Grandissimo spettacolo nella sprint race in Francia, si è concluso un altro importante appuntamento del campionato di MotoGP. La stagione entra sempre più nel vivo e le indicazioni sono ormai chiare: Pecco Bagnaia è il pilota più in forma e il netto favorito alla vittoria finale. La stagione è comunque ancora lunga e non sono da escludere colpi di scena.

In gara è andata in scena una vera e propria bagarre con tanti piloti in lotta per la vittoria. Bagnaia, in pole position, riesce a mantenere la prima posizione in partenza. Poi il grande sorpasso di Martin su Bagnaia. Il pilota italiano della Ducati è un po’ in difficoltà e viene beffato prima da Binder e poi da Marc Marquez. I primi sono vicinissimi, in corsa anche Marini, Bezzecchi ed Espargaro.

Nel finale Jorge Martin scappa e vince la sprint con grande merito. Caduta di Quartararo. In seconda posizione un sorprendente Binder e sul gradino più basso del podio Bagnaia. Poi Marini, Marc Marquez, Zarco e Bezzecchi.

Le dichiarazioni

Martin: “mi sento bene, sono fiero del team e del mio lavoro. E’ solo una gara sprint, ma non ho commesso errori e sono soddisfatto della vittoria. Nel finale sono stato bravo a gestire il vantaggio e sono molto contento della vittoria”.

Binder: “sono riuscito a scattare bene in partenza, ho fatto il mio meglio e ringrazio il team. Spero di confermarmi anche domani in gara, non sarà facile”