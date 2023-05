MotoGP, Marquez torna in pista: sarà a Le Mans per il GP di Francia

Marc Marquez fa il suo tanto atteso ritorno in pista dopo l’infortunio, ricongiungendosi ad Honda e a Joan Mir. Dopo essersi rotto il primo metacarpo della mano destra in Portogallo, Marc Marquez tornerà a correre con la RC213V del Repsol Honda Team in Francia.

Dopo essersi consultati con tre team medici separati, tutti i soggetti coinvolti sono soddisfatti della guarigione dell’osso e il #93 tornerà in pista in questo weekend. L’obiettivo principale del fine settimana sarà riprendere il flusso di un weekend di Gran Premio e riprendere da dove Marquez e la Honda RC213V si erano interrotti. Marquez è salito sul gradino più alto del podio in tre occasioni nella classe regina a Le Mans.

Le parole di Marquez

“Sono davvero felice di essere tornato con il Repsol Honda Team, in procinto di guidare di nuovo la mia moto. Prima di tutto voglio ringraziare il mio team medico per la professionalità e i consigli delle ultime settimane. Ovviamente come pilota vuoi sempre tornare il prima possibile, ma con un infortunio come questo era davvero importante permettergli di guarire. Ora sono qui e sono completamente concentrato sulla guida, non ho preoccupazioni per l’infortunio poiché è completamente guarito. Vediamo cosa porta il GP di Francia e, cosa più importante, lavoriamo al massimo”, ha dichiarato lo spagnolo.