MotoGp, caduta Bagnaia-Vinales: accenno di rissa fra i due! | VIDEO

Brutte notizie per la Ducati a Le Mans. Pecco Bagnaia a terra a 22 giri dalla fine dopo un contatto con Maverick Vinales. Il pilota campione in carica prova a infilare lo spagnolo e dopo il contatto entrambi finiscono sulla ghiaia fuori pista.

Bagnaia resta a terra, Vinales si rialza di colpo e va a confrontarsi con l’italiano a muso duro. Arriva un colpo sul casco da parte di Vinales, Bagnaia risponde con uno spintone, i marshall costretti a dividere i due per evitare la rissa. Sbollentata la rabbia, i due si sono dati la mano in segno di pace.

Bagnaia and Viñales have crashed out! And Exchange some pushes.

And Marini Tries to save a crash but Alex Márquez couldn’t avoid him pic.twitter.com/XA8HB78xb3

— Motorcycle Sports (@MotorcycleSp) May 14, 2023