MotoGP, al via il gran premio di Francia: partenza difficile di Bagnaia | VIDEO

E’ appena iniziato il gran premio di Francia, nuovo appuntamento del campionato di MotoGP. La Sprint Race ha regalato subito sorprese con il successo di Jorge Martin su Binder e Bagnaia. Il pilota italiano della Ducati è reduce dal trionfo in Spagna.

Partenza difficile per il leader del mondiale: Pecco si è ritrovato al quarto posto, poi il sorpasso su Luca Marini. A guidare la classifica Marc Marquez, poi Miller.

🚦 LIGHTS OUT AT #GP1000 🚦@marcmarquez93 leads into Turn 1! 🚀#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/Us6BcnMUmb

