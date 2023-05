MotoGP, Miller super nelle FP1 del GP di Francia: 10° Bagnaia

SportFair

E’ iniziato un nuovo weekend di gara di MotoGP. I campioni delle due ruote sono scesi in pista al Bugatti per le prime prove libere del GP di Francia.

Sessione infuocata sul finale, con tantissimi piloti a caccia del miglior tempo. A fine sessione è Miller a sorridere per essere stato il più veloce del mattino, col tempo di 1.31.449.

Alle spalle dell’australiano della KTM un ottimo Luca Marini, seguito da Brad Binder e Joan Zarco. Quinto invece Alex Marquez, che si lascia alle spalle Mir e Aleix Espargaro.

8° Bezzecchi, seguito da Vinales e Bagnaia, che solo sul finale è riuscito ad accedere tra i migliori 10. 12° invece Marc Marquez, rientrato oggi in pista e protagonista di una caduta, mentre Danilo Petrucci, tornato in sella alla Ducati per sostituire Enea Bastianini, è 19°.