Una vittoria importantissima quella ottenuta da Marco Bezzecchi a Le Mans. Il pilota italiano ha trionfato nel Gp numero 1000, si è portato secondo in classifica a -1 da Pecco Bagnaia e, soprattutto, potrà… tagliarsi i baffi.

Scommessa finita per Bezzecchi che fino al prossimo successo aveva promesso di mantenere il nuovo look, seppur controvoglia. Il suo primo pensiero dopo il successo è dedicato a rasoio e schiuma da barba: “è fantastico, posso tagliarmi i baffi finalmente, non mi piacciono! La scommessa è finita. La gara è stata fantastica, sono partito bene ed è stato più facile di ieri dare battaglia. Ho cercato di prendere il mio ritmo, mi sono sentito benissimo in moto: dedico la vittoria alla squadra e ai miei fan“.