Moto2, incidente shock a Le Mans: volano moto e piloti, stop alla gara | VIDEO

Festa per Tony Arbolino in Moto2 a Le Mans ma anche tanta paura per quanto accaduto in pista. Un brutto incidente, nelle fasi più calde della gara, ha costretto a fermare la corsa, successivamente all’esposizione della bandiera rossa, per salvaguardare la salute dei piloti rimasti in pista.

Troppi i detriti sul tracciato a causa di un brutto incidente che ha coinvolto Canet, Arenas e Gonzalez in un vero e proprio effetto domino che li ha sbalzati fuori pista. Tanta paura, ma i piloti sono, fortunatamente, coscienti.

Huge crash in Moto2 race, with Red flag after the incident pic.twitter.com/1BcZkvIMYT — Motorcycle Sports (@MotorcycleSp) May 14, 2023