Morte Michele Sica, la lite col fidanzato ed il volo dal terzo piano

E’ arrivata ieri la tragica notizia della morte di Michele Sica, ex atleta di pattinaggio artistico, adesso allenatore. Le prime indiscrezioni parlavano di un incidente durante una vacanza in Francia, ma Michele è morto dopo un volo dal terzo piano della casa di Sala Bolognese.

Le autorità stanno indagando sulla morte dell’ex atleta e sembra che al momento si segua la strada del suicidio, ma solo dopo l’autopsia sarà possibile avere maggiori dettagli.

Mamma Rossana, però, esclude il suicidio, anche se prende in considerazione l’ipotesi di una simulazione di un folle gesto, poi finita male, e al Corriere di Bologna ha raccontato di una lite tra Michele ed il suo fidanzato, raccontata al telefono alla madre pochi minuti prima del decesso.

Il racconto di mamma Rossana

“L’ho sentito poco prima della tragedia, era scosso perché c’erano state discussioni prima in discoteca, poi a casa. Cose che succedono tra innamorati, magari per gelosia. Posso anche credere che abbia detto una cosa tipo ‘io mi ammazzo’ ma è capitato anche a me quando ero giovane. Non può aver fatto un gesto così intenzionalmente. Michele non era depresso, era un ragazzo che voleva vivere”, ha dichiarato la madre.