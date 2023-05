Trovata morta Virginia von Furstenbereg, il cugino Lapo Elkann: “demoni simili ai miei”

SportFair

“Mi mancherai e sarai nel mio cuore Virginia, donna dal cuore d’oro e mamma tenera“. Con un dolce e triste messaggio pubblicato su Twitter Lapo Elkann ha voluto salutare, per l’ultima volta, la cugina Virginia von Furstenberg, morta il 10 maggio cadendo da un piano alto dell’Hotel Palace di Merano.

Aveva 48 anni, cinque figli, era un’appassionata di arte, poesia, opera e moda (nel 2011 il debutto come stilista). Era la nipote di Gianni Agnelli: sua nonna era infatti Clara Agnelli, sorella del patron della Fiat e sposata con il principe Tassilo von Fürstenberg, mentre il padre Sebastian ha fondato Banca Ifis.

Le cause della morte

Il corpo della donna è stato trovato, nella mattinata di ieri, sul terrazzo al primo piano dell’Hotel Palace di Merano. “Non si può escludere che sia inciampata, scivolata, o che si sia lasciata cadere nel vuoto”, riporta il Corriere della Sera che cita fonti investigative. “Si propende proprio per l’ipotesi di un gesto volontario”, aggiunge il gironale che parla della von Fürstenberg come una “principessa inquieta”, aggiungendo che in passato aveva sofferto di anoressia. Gli inquirenti, dopo aver visionato le telecamere, hanno scartato il coinvolgimento di altre persone nell’accaduto.

Il messaggio di Lapo Elkann

Su Twitter il cugino Lapo Elkann le ha dedicato un dolce pensiero. “Sono molto triste per la morte di mia cugina che, come me, ha sempre combattuto con demoni simili – ha scritto l’imprenditore – Virginia era una donna con un cuore d’oro e una mamma tenera, piena d’amore, con un sorriso puro e vero. Mi mancherai e sarei nel mio cuore e in ogni mia preghiera. Mia dolce e tenera cugina, riposa in pace: che Dio ti porti in paradiso dove meriti di andare“.