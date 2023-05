Mondiali di calcio femminile, nessuna copertura tv in Europa? L’appello di Infantino

SportFair

I Mondiali di calcio femminile si avvicinano sempre più, il 20 luglio inizierà un mese di spettacolo e sfide con le Nazionali femminili che battaglieranno in campo per il titolo iridato.

A pochi mesi dalla rassegna, però, spuntano seri problemi per quanto riguarda la copertura televisiva europea: il presidente della FIFA Gianni Infantino ha insistito sulla sua richiesta alle reti televisive di pagare un prezzo equo per i diritti di trasmissione dei Mondiali femminili di questa estate, che si terranno in Australia e Nuova Zelanda, dopo le “offerte deludenti” delle televisioni dei Paesi europei. In caso contrario si rischia che in Europa non ci sia copertura televisiva per la rassegna iridata e che quindi le partite non saranno visibili in tv.



“Le offerte delle reti televisive, principalmente nei ‘cinque grandi’ paesi europei, rimangono molto deludenti e semplicemente non sono accettabili secondo quattro criteri“, ha affermato Infantino durante “Making Trade Score for Women!”, una serie di tavole rotonde tenutesi presso la sede dell’OMC a Ginevra, in Svizzera.

Infantino ha spiegato che “il cento per cento dei diritti pagati andrebbe direttamente al calcio femminile” , nell’ambito dello “sforzo” della Fifa per “promuovere misure che favoriscano parità di condizioni e retribuzione“. “In secondo luogo, le emittenti pubbliche in particolare hanno il dovere di promuovere e investire nello sport femminile”, ha ricordato.

“Le cifre di ascolto per la Coppa del Mondo femminile sono il 50-60 per cento di quelle per quella maschile, eppure le offerte dei ‘cinque grandi’ paesi europei per la Coppa del Mondo femminile sono da 20 a 100 volte inferiori“, ha rivelato un Infantino che ha affermato che gli operatori offrono tra i 900.000 e i 9 milioni di euro, mentre per l’edizione maschile le offerte superano i 100 milioni. “Questo è uno schiaffo in faccia a tutti i calciatori“, ha detto.

Infantino ha così precisato che la FIFA doveva ancora vendere i diritti audiovisivi del campionato ad alcuni mercati importanti perché le offerte erano sottovalutate. “Per essere molto chiari, è nostro obbligo morale e legale non svendere la Coppa del Mondo femminile “, ha affermato. “Se le offerte continueranno ad essere inique, saremo costretti a non trasmettere la Coppa del Mondo nei ‘cinque grandi’ paesi europei “, ha avvertito.

“Chiedo a tutti i giocatori, i tifosi, i dirigenti, i presidenti, i primi ministri, i politici e i giornalisti di tutto il mondo di unirsi a noi nel sostenere questo appello per una retribuzione equa per il calcio femminile. Le donne lo meritano! È così semplice!” ha concluso Infantino.

Infine, il direttore generale dell’OMC ha appoggiato la posizione della FIFA e ha chiesto offerte “più alte” per i diritti televisivi del torneo. “Questa è una vera opportunità per sostenere il calcio femminile“, ha detto Ngozi Okonjo-Iweala.