Quando la moglie di Djokovic stava con un altro tennista: il retroscena

Novak Djokovic e Jelena Ristic sono una delle coppie più belle e più longeve dello sport. Sempre fianco a fianco, i due hanno resistito anche a qualche storia di gossip nel passato che vedeva la donna come ‘causa delle sconfitte’ del campione serbo, ma anche il tennista di Belgrado ‘distratto’ dal flirt con una famosa attrice.

Tutto passato, il vero amore vince sempre. A proposito: com’è nato questo amore? È lo stesso Djokovic a raccontarlo ai microfoni del “Corriere della Sera”. I due si sono conosciuti in un circolo di Belgrado, lei all’epoca era fidanzata con un altro tennista.

“Io avevo 16 anni, lei 17 e stava con un altro tennista. – racconta Nole – Lui vinse un torneo, sollevò la maglietta e sulla canottiera aveva scritto: Jelena ti amo. Lo prendemmo in giro ma dentro di me pensai: chi sarà questa Jelena? Non gliel’ho portata via, si erano già lasciati”.