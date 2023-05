Miami-Boston, il canestro sulla sirena che manda la sfida a gara-7 | VIDEO

SportFair

Spettacolo incredibile in Nba e qualificazione ancora aperta. I Boston Celtics superano in trasferta i Miami Heat per 104-103 in gara 6 della finale della Eastern Conference e, dopo essere stati sotto 0-3, si portano in parità. Tra due giorni la sfida decisiva in casa dei Celtics con la possibilità di diventare la prima squadra nella storia a ribaltare la serie dopo aver perso le prime 3 partite.

La gara 6 viene decisa in un finale incredibile e il canestro decisivo è stato realizzato da Derrick White sulla sirena. Boston vola con i 31 punti di Jayson Tatum e i 26 di Jaylen Brown. Miami spreca il terzo matchpoint, non bastano i 24 punti di Jimmy Butler e i 21 di Caleb Martin.

La rimonta, il sorpasso e il controsorpasso a partita finita.

A 0.2 secondi dalla fine della stagione, Derrick White con il tap in della carriera da un ultimo colpo di defibrillatore ai Celtics: GARA 7.#NBAPlayoffs #NBATipopic.twitter.com/JjTi030ro5 — Matteo Vismara – personale (@Matteo_Visma) May 28, 2023