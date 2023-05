Messi-Al Hilal, accordo da record: quanto guadagna al giorno

SportFair

L’attesa è quasi finita, Leo Messi è pronto a diventatare un nuovo calciatore dell’Al Hilal ed è destinata a ripresentarsi la rivalità con Cr7. Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno trovato conferma, il calciatore argentino ha deciso di ripartire dall’Arabia Saudita. La ‘Pulce’ è reduce dalla vittoria del Mondiale in Qatar da grande protagonista, al Psg invece il rendimento non è stato all’altezza. L’attaccante ha pagato una situazione difficile negli spogliaotoi, in più il rapporto con i tifosi francesi è arrivato ai minimi storici.

Il Psg ha deciso di sospendere Messi per un viaggio non autorizzato, la contestazione dei tifosi in Francia ha raggiunto alti livelli di tensione. L’ex Barcellona è ancora in grado di fare la differenza ed è stato raggiunto l’accordo per una nuova esperienza.

Messi all’Al Hilal, i dettagli dell’accordo

Leo Messi è in scadenza di contratto con il Psg e la decisione in comune è stata quella di non rinnovare. L’argentino è pronto a diventare un calciatore dell’Al Hilal ed è già altissima l’attesa per lo scontro a distanza con Cristiano Ronaldo dell’Al Nassr.

I dettagli dell’accordo Al Hilal-Messi sono clamorosi: 500 milioni di euro l’anno per due stagioni con opzione per una terza, addirittura 1,3 milioni di euro al giorno. Più altri 100 milioni di euro di bonus. Un rilancio del Barcellona è quasi da escludere, il club blaugrana deve fare i conti con problemi fuori dal campo ed un nuovo assalto all’argentino sembra molto improbabile.