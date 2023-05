Matteo Berrettini salta anche il Roland Garros: “non sono ancora pronto”

SportFair

Come da pronostico, Matteo Berrettini non prenderà parte al torneo Roland Garros. Il tennista romano, ancora alle prese con un problema alla fascia addominale, ha annunciato il forfait al torneo previsto dal prossimo 29 maggio.

“Sto facendo ottimi progressi con la mia riabilitazione e non vedo l’ora di tornare in campo. Non sarò pronto in tempo per Parigi così il mio ritorno in campo sarà sull’erba al Boss Open di Stoccarda”, il messaggio del tennista italiano sul profilo Instagram. Lontano dal campo da quesi due mesi, Matteo Berrettini continua la fase di recupero con l’obiettivo di farsi trovare pronto per Stoccarda.