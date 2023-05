Masters 1000 Madrid, out Medvedev e Rublev: avanzano Khachanov e Karatsev

SportFair

Sono andati in scena oggi due derby russi al torneo ATP di Madrid. Il masters 1000 in corso sui campi in terra della città spagnola ha fatto due ‘vittime’ pesanti: dai derby russi sono infatti usciti sconfitti Rublev e Medvedev.

Il primo, numero 6 del ranking ATP, ha ceduto al connazionale Khachanov. La sfida è terminata in due set, col punteggio di 7-6, 6-4, dopo un’ora e 44 minuti di gioco. Medvedev, 3° al mondo, è stato invece eliminato da Karatsev: la sfida è terminata dopo un’ora e 38 minuti col punteggio di 7-6, 6-4.