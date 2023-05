Martina Trevisan sfiora l’impresa a Madrid: l’azzurra ko contro Pegula

SportFair

Niente da fare per Martina Trevisan nel match degli ottavi di finale del torneo di Madrid. L’azzurra non è riuscita ad avere la meglio di Jessica Pegula, la gara è stata molto equilibrata e si è decisa al terzo set. La statunitense ha dimostrato la superiorità e la vittoria è meritata, la numero 3 Wta è in grado di arrivare fino in fondo alla competizione.

Nel primo set partenza fortissima della statunitense che prova a mettere subito le cose in chiaro, Pegula vince 6-3. Trevisan non ha intenzione di arrendersi, gioca con grande coraggio e torna in partita con il risultato di 2-6 nel secondo set. L’inizio del terzo set è equilibrato, poi Pegula scappa e vince 6-3. La statunitense stacca il pass per i quarti di finale, eliminata Martina Trevisan.