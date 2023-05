Manovre Stipendi, la Juventus patteggia: quanto rischia e in quale stagione

SportFair

Arriva un’importante svolta per la stagione della Juventus dal punto di vista legale. Se l’obiettivo Champions era ormai sfumato sul campo nella stagione attuale, complice la zavorra del -10 di penalizzazione dovuto alla sentenza per il caso plusvalenze, i bianconeri hanno ancora aperta un’altra partita nelle aule di tribunale.

Il 15 giugno era prevista, infatti, l’udienza relativa alle Manovre Stipendi che sarà invece anticipata a domani. La richiesta arriva direttamente dal club bianconero e indica la volontà di chiedere un patteggiamento. Se dovesse essere accolto, la Juventus rinuncerà a difendersi nei successivi gradi di giudizio, mitigando la pena prevista (ridotta a 1/3).

Il patteggiamento

Non sono ancora stati resi i noti i dettagli del patteggiamento. Secondo “La Gazzetta dello Sport” è probabile che ai bianconeri vengano tolti altri punti in classifica, un numero esiguo, ma quanto basta per negare almeno l’eventualità di arrivare in Europa League (2?). Il tutto accompagnato da una multa. La penalizzazione verrà scontata nella stagione attuale: in questo modo la Juventus ripartirà l’anno prossimo senza alcun segno meno in classifica.