Maltempo Emilia-Romagna, ufficiale: annullato il GP di Imola di Formula 1

SportFair

Adesso è anche ufficiale: salta il GP di Formula 1 a Imola, in programma per il prossimo weekend. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani. “E’ stato deciso l’annullamento del GP di Imola. Al 99% si recupererà nel 2026 dopo la proroga del contratto”, ha detto a Lapresse.

Già in mattinata il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, aveva anticipato la decisione “opportuno il rinvio del Gran Premio di Imola, in agenda nel weekend, alla luce dell’emergenza maltempo che sta flagellando l’Emilia-Romagna”. La decisione è maturata per non mettere ulteriore pressione al territorio, pesantemente colpito dal maltempo.

“Imola è una pista fantastica e mi piace sempre guidare lì. Il tempo è davvero brutto e so che la situazione viene monitorata da vicino. Spero che tutti stiano bene”, aveva dichiarato Max Verstappen.

Il comunicato

“A seguito di discussioni tra la Formula 1, il Presidente della FIA, le autorità competenti – tra cui i Ministri competenti, il Presidente dell’Automobile Club d’Italia, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, il Sindaco della Città e il promotore – è stata presa la decisione di non procedere con il weekend del Gran Premio di Imola.

La decisione è stata presa perché non è possibile organizzare in sicurezza l’evento per i nostri tifosi, le squadre e il nostro personale ed è la cosa giusta e responsabile da fare data la situazione in cui versano le città della regione. Non sarebbe giusto esercitare ulteriori pressioni sulle autorità locali e sui servizi di emergenza in questo momento difficile”.

Stefano Domenicali, Presidente e Amministratore Delegato della Formula 1, ha dichiarato: “è una tragedia vedere cosa è successo a Imola e all’Emilia-Romagna, la città e la regione in cui sono cresciuto, e i miei pensieri e le mie preghiere sono con le vittime dell’alluvione e le famiglie e le comunità colpite. Voglio esprimere la mia gratitudine e ammirazione per gli incredibili servizi di emergenza che stanno lavorando instancabilmente per aiutare chi ha bisogno di aiuto e alleviare la situazione: sono eroi e tutta l’Italia è orgogliosa di loro.

La decisione che è stata presa è quella giusta per tutte le comunità locali e la famiglia della F1 in quanto dobbiamo garantire la sicurezza e non creare oneri aggiuntivi per le autorità mentre affrontano questa situazione molto terribile”.

Il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha dichiarato: “i miei pensieri e quelli di tutta la famiglia FIA sono con coloro che sono stati colpiti dalla terribile situazione nella regione Emilia Romagna. La sicurezza di tutte le persone coinvolte e gli sforzi di recupero sono la massima priorità in questo momento”.