Boato a Madrid! Alcaraz supera Struff e vince il quarto titolo ‘1000’

Si è concluso con il botto il torneo di tennis a Madrid. Il vincitore è stato Carlos Alcaraz, il naturale favorito della vigilia. Il tennista di casa si è confermato in un momento eccezionale ed è pronto a togliersi altre importanti soddisfazioni.

Partita sorprendente di Jan-Lennard Struff, in grado di mettere in difficoltà Alcaraz. Il tedesco è la vera sorpresa del torneo e si rilancia in vista dei prossimi appuntamenti. La prima fase del gioco è equilibrata, poi Alcaraz scappa e chiude il primo set 6-4.

La reazione di Struff nel secondo set è sorprendente e il tedesco vince con il risultato di 3-6. Nel terzo e decisivo set Alcaraz mette in mostra la classe enorme e vince con il punteggio di 6-3. Per Alcaraz è il quarto titolo 1000.