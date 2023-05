Lottery NBA, la notte del destino: dove giocherà Wembanyama

SportFair

Mentre la postseason inizia ad entrare nelle fasi più calde con le Finali di Conference a dare spettacolo sul parquet, il resto delle squadre pensa già a programmare il proprio futuro e la prossima stagione.

Primo step, come sempre, la lottery NBA e la conseguente posizione nell’ordine di scelta del Draft che si terrà il prossimo 22 giugno. Tutti a caccia della prima scelta, quella che permetterà di selezionare Victor Wembanyama, gigante francese con un tiro da guardia che promette di rivoluzionare il concetto di lungo già ampiamente cambiato rispetto al passato.

Lo volevano tutti, lo avranno i San Antonio Spurs, omaggiati dalla dea bendata con la prima scelta. Seconda chiamata per Charlotte, mentre la terza sarà di Portland. Delusa Detroit che scende allo slot numero 5 pur avendo il peggior record della Lega: per il quinto anno consecutivo la squadra ultima in classifica nella regular season non vince la Lottery.

L’ordine di scelta al Draft NBA 2023

San Antonio Spurs Charlotte Hornets Portland Trail Blazers Houston Rockets Detroit Pistons Orlando Magic Indiana Pacers Washington Wizards Utah Jazz Dallas Mavericks Orlando Magic (da Chicago) Oklahoma City Thunder Toronto Raptors New Orleans Pelicans Atlanta Hawks Utah Jazz (da Minnesota) Los Angeles Lakers Miami Heat Golden State Warriors Houston Rockets (da L.A. Clippers) Brooklyn Nets (da Phoenix) Brooklyn Nets Portland Trail Blazers (da New York) Sacramento Kings Memphis Grizzlies Indiana Pacers (da Cleveland) Charlotte Hornets (da Denver via New York e Oklahoma City) Utah Jazz (da Philadelphia via Brooklyn) Indiana Pacers (da Boston) L.A. Clippers (da Milwaukke via Houston) Detroit Pistons Indiana Pacers (da Houston) San Antonio Spurs Charlotte Hornets (da Charlotte via Philadelphia e Atlanta) Boston Celtics (da Portland via Atlanta, La Clippers, Detroit e Cleveland) Orlando Magic Oklahoma City Thunder (da Washington via New Orleans) Sacramento Kings (da Indiana) Charlotte Hornets (da Utah via New York) Denver Nuggets (da Dallas via Oklahoma City) Charlotte Hornets (da Oklahoma City via New York e Boston) Washington Wizards (da Chicago via Los Angeles Lakers e Washington) Portland Trail Blazers (da Atlanta) San Antonio Spurs (da Toronto) Memphis Grizzlies (da Minnesota) Atlanta Haws (da New Orleans) Los Angeles Lakers Los Angeles Clippers Cleveland Cavaliers (da Golden State via Utah e New Orleans) Oklahoma City Thunder (da Miami via Boston, Memphis e Dallas) Brooklyn Nets Phoenix Suns Minnesota Timberwolves (da New York via Charlotte) Sacramento Kings Indiana Pacers (da Cleveland via Milwaukee e Detroit) Memphis Grizzlies Chicago Bulls (da Denver via Cleveland; tolta dalla NBA per tampering nella firma di Lonzo Ball) Philadelphia 76ers (tolta dalla NBA per tampering nella firma di PJ Tucker e Danuel House) Washington Wizards (da Boston via Charlotte) Miwaukee Bucks