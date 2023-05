Lewis Hamilton fedele a Mercedes, ma… “mi sono chiesto come sarebbe stato essere in Ferrari”

SportFair

E’ tutto pronto a Miami per un nuovo appassionante appuntamento della stagione 2023 di Formula 1. I piloti scenderanno in pista oggi per le prime due sessioni di prove libere del GP americano, che regalerà sicuramente uno show unico.

Alla vigilia del nuovo weekend di gara stanno facendo il giro del mondo le dichiarazioni di Lewis Hamilton in un’intervista a ESPN. Il britannico della Mercedes ha ammesso, dopo settimane e settimane di rumors a riguardo, di aver pensato ad un trasferimento in Ferrari.

Le paroledi Hamilton

“Mentirei se dicessi che non ho mai pensato di concludere la mia carriera altrove, ho pensato e ho guardato i piloti della Ferrari sugli schermi in pista e ovviamente mi sono chiesto come sarebbe stato essere in rosso. Ho iniziato in McLaren e mi piace pensare che farò sempre parte della famiglia McLaren. Avevo 13 anni all’epoca e immaginavo a come sarebbe stato se un giorno fossi stato in McLaren”, ha dichiarato il pilota britannico.

“Poi sono arrivato nella mia squadra, alla Mercedes, e questa è la mia casa. Sono contento di dove sono. Non ho ancora firmato un contratto, ma ci stiamo lavorando”, ha aggiunto Lewis Hamilton, che quindi allontana un futuro in rosso.

“Se Toto stesse parlando con qualcuno, me lo direbbe, e viceversa, non ho mai parlato con altri alle spalle del mio team solo per vedere se riuscivo a fargli alzare l’asticella (dell’offerta). Non ho mai fatto questo gioco e non l’ha fatto nemmeno lui”, ha concluso.