Lewis Hamilton cambia sport: il campione di F1 sul campo da basket con IWC Schaffhausen

SportFair

IWC Schaffhausen celebra il suo ritorno a Miami con l’acquisizione di Jungle Plaza nel Design District della città. Per la “IWC Chrono Challenge”, il produttore svizzero di orologi di lusso ha creato un allestimento spettacolare con un campo da basket a grandezza naturale. Sullo sfondo, un gigantesco murale raffigura Lewis Hamilton, ambasciatore del marchio IWC, che indossa l’orologio del team di Formula Uno™ Mercedes-AMG PETRONAS appena annunciato con cinturino in caucciù Miami Pink.

L'”IWC Chrono Challenge” ha segnato il primo di numerosi eventi in questo straordinario luogo all’aperto e ha visto due squadre sfidarsi in tre diverse sfide di abilità nel basket. Il “Team Pink” era guidato dal sette volte campione del mondo di Formula 1™ Sir Lewis Hamilton, a cui si sono uniti l’ambasciatore del marchio IWC e l’attore americano James Marsden e l’ex giocatore di football professionista Antrel Rolle. L’attore e autore canadese Simu Liu, l’ambasciatore del marchio IWC e lo skateboarder olimpico americano Jagger Eaton e il fondatore e CEO di Dibia DREAM Brandon Okpalobi hanno formato il “Team Green” opposto.

Tre sfide di abilità di pallacanestro

Nella prima sfida, i giocatori dovevano dribblare e saltare verso canestro, cercando di realizzare quanti più sottopiedi possibili in 60 secondi. Successivamente, i concorrenti hanno tentato di segnare quanti più tiri liberi potevano in una sfida di 30 secondi. Infine, due giocatori si sono alternati tirando da diversi punti definiti del campo. Per ogni pallina che cadeva nel canestro, ricevevano una lettera per scrivere la parola “Chrono”, un giocoso riferimento al cronografo lanciato di recente. La leggenda della F1™ David Coulthard ha ospitato l’evento, supportato dall’ex atleta di basket del college e responsabile del programma Laureus USA Tiffany Aidoo. L’ambasciatrice del marchio IWC e attrice di Hollywood Monica Barbaro è stata responsabile del punteggio e del cronometraggio esatto delle sfide.

In campo, i giocatori del “Team Pink” indossavano il Pilot’s Watch Chronograph 41 Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ team con cinturino in caucciù Miami Pink. IWC ha recentemente introdotto questo nuovo accattivante colore del cinturino in bundle con il cinturino verde per celebrare il suo ritorno a Miami e anche dieci anni di collaborazione di lunga data con il team. Dettagli rosa saranno presenti anche sui guanti e sulle scarpe del pilota durante il weekend di gara. “Team Green” sfoggiava il cronografo su un cinturino in caucciù verde. L’orologio con cassa rigida e leggera in titanio grado 5 è stato originariamente lanciato al Miami Grand Prix™ dello scorso anno in bundle con un cinturino in caucciù verde e un cinturino in pelle di vitello nero. È il primo orologio ufficiale del team che IWC ha prodotto per il suo partner, il Squadra di Formula Uno™ Mercedes-AMG PETRONAS.