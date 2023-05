Lele Adani insultato allo stadio: il coro prima di Juve-Siviglia | VIDEO

SportFair

E’ in corso la partita di Europa League tra Juventus e Siviglia, valida per l’andata della semifinale. La squadra di Massimiliano Allegri si gioca una stagione, ma l’inizio di partita non è stato di certo entusiasmante. Gli spagnoli sono entrati in campo con la giusta mentalità e sono passati in vantaggio con En Nesyri su assist di Ocampos.

I bianconeri si sono confermati troppo passivi e l’occasione più importante è finita sul piede di Vlahovic, l’attaccante serbo si è dimostrato impreciso. Sul web è diventato virale un video di un coro contro Lele Adani: “uomo di m…., Adani uomo di m….”. Il commentatore non ha mai risparmiato le critiche nei confronti del gioco della squadra di Allegri. L’ex calciatore si trovava a bordocampo per commentare la sfida di Europa League.