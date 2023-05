“Talento naturale per il calcio”, Leclerc: prima la caduta, poi il gol divorato | VIDEO

SportFair

Mettiamola così: per fortuna che Charles Leclerc ha scelto i kart da bambino e non il calcio. Ci scherza anche lui su Instagram condividendo una foto con la scritta “Ho un talento naturale per il calcio che hanno in pochi” che troneggia su una sua rovinosa caduta. Ma vediamo quello che è successo.

La partita dei piloti di F1

Tradizionalmente, prima del weekend di gara in quel di Montecarlo, Piloti F1 e All Stars si affrontano in una partita di calcio di beneficenza. E se c’è chi se la cava tanto in pista quanto sul rettangolo verde, qualcun altro rischia la figuraccia da meme. È toccato proprio a Charles Leclerc che dopo 1 minuto di gioco è finito per ribaltarsi con la faccia sul terreno (senza conseguenze) e poi si è divorato un gol abbastanza facile, 1vs1 con il portiere avversario, centrandolo in pieno. Speriamo che in pista, nella sua Monaco, possa essere l’MVP.

charles and pierre getting in each other’s way and just being completely unable to play in the same team 😭 pic.twitter.com/hBfcSCHB7p — leclerc data (@leclercdata) May 23, 2023

la partita di oggi è: Carlos che fa tutti gli assist per Charles, Pierre che trova tutti i palloni e Charles che corre avanti e indietro per capire dov’è la palla #MonacoGP #Leclerc pic.twitter.com/cCl9pop0LX — chichi🍂 -2 days to fps at home🏡🇲🇨| 16 (@charles_lefast) May 23, 2023