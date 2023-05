Leclerc lancia la sfida: “gli aggiornamenti ci porteranno nella direzione giusta”

SportFair

E’ altissima l’attesa in vista del nuovo appuntamento del campionato di Formula 1, a Miami. Le Red Bull si sono confermate le più forti, ma l’ultimo gran premio ha rilanciato le ambizioni della Ferrari. Il monegasco Leclerc è più carico che mai e punta almeno un altro podio. E’ andata in scena la conferenza stampa dei piloti.

“La macchina è molto veloce, in qualifica siamo più vicini, ma normalmente in gara la nostra macchina è molto forte. E’ stata dura l’anno scorso fare 67 giri con questa umidità e con questo caldo. Quest’anno dovrebbe fare meno caldo, vedremo che succederà quando saremo in macchina”, le dichiarazioni di Max Verstappen.

Fiducioso Leclerc: “a Baku è stato bello andare sul podio dopo prime gare sfortunate. Non poteva andare peggio. È arrivata la prima pole a conferma che la macchina è forte in qualifica. Dobbiamo crescere in gara, la Red Bull è ancora moto forte. Gli aggiornamenti? Sono certo ci porteranno nella direzione giusta”.