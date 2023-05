Leclerc, la musica e la Ferrari: “sogno di essere campione in rosso”

SportFair

La stagione 2023 di Formula 1 non è iniziata nel migliore dei modi per la Ferrari, con Charles Leclerc in particolar modo che ha dovuto affrontare serie difficoltà, conquistando solo 6 punti nelle prime tre gare.

A Baku il monegasco ha ritrovato un timido sorriso, conquistando due pole position e due podi, con un secondo posto nella Sprint Race e un terzo posto nella gara della domenica.

Tra motori e musica, il monegasco non ha intenzione di arrendersi e continua a sognare di vincere il titolo iridato con la Ferrari, nonostante le tante speculazioni su un suo futuro lontano dalla Rossa.

Ai microfoni di As Leclerc si è raccontato tra ambizioni, aspettative e passioni, partendo dall’ultima novità del monegasco: la sua canzone AUS23(1:1).

Leclerc tra passione e ambizioni

“Suono sempre il piano tra una gara e l’altra, mi piace dalla pandemia. Mi aiuta a staccare, suonoquando ho tempo. Ho pubblicato una storia su Instagram suonando il piano, alla gente è piaciuta la canzone, che è qualcosa che ho inventato io. Quindi ho comprato tutto il materiale per registrarla, mi è piaciuto. Ho deciso di registrarla e pubblicarla, alcune persone mi hanno aiutato a caricarla sulle diverse piattaforme. Alla gente piace e va bene, funziona abbastanza bene e sono sorpreso. Ma non mi ci vuole molto tempo. La mia attenzione è ancora sulle gare“, ha esordito Leclerc.



Dopo la parentesi musicale Leclerc ha parlato dell’inizio di stagione difficile: “è frustrante, in un certo senso. C’erano grandi aspettative per quest’anno e non siamo competitivi come ci aspettavamo. Ma abbiamo provato ad analizzarlo con Fréd (Vasseur) , con la squadra. Capiamo alcune cose e nel medio e lungo termine mi fido della visione di Fréd. Verremo alla lotta. La domanda è quando, vogliamo che sia il prima possibile. Ma so che la squadra sta andando nella direzione giusta e sono fiducioso che torneremo. La fiducia c’è. Ma deve andare in entrambe le direzioni, se siamo entrambi contenti di continuare, succederà. Ma è troppo presto per parlarne. Sogno di essere campione in rosso“, ha affermato.

“Non voglio paragonare Fréd a Jean Todt, né io a Michael Schumacher, perché non sarebbe corretto. Ma è quello che vogliamo ottenere con Fréd. Penso che con Fréd posso vincere un Mondiale? Sinceramente penso che sia la persona giusta per riportare davanti la Ferrari. Sono stato solo con Mattia (Binotto) e Fréd, e posso dire che l’approccio è molto diverso. Ma non entrerò nei dettagli. (Fréd) Hai un’ottima visione di ciò di cui la squadra ha bisogno per progredire, debolezze o fallimenti che possono sembrare molto evidenti dall’esterno, ma cosa puoi fare esattamente per migliorare quel reparto? Lì Fréd ha un grande occhio per capire come si possono fare progressi. Troppa pressione in Ferrari? Era così anche ai tempi di Schumacher. Non può essere una scusa ed è uguale per tutti. L’intero paddock è sotto una sorta di pressione ed è sempre relativa. Dipende da cosa pretendi da te stesso. Perché la Ferrari è così speciale? A causa della passione, non conosco nessun’altra squadra con tanta passione. A volte è incredibile, perché ti seguono tante persone e ci sono tante emozioni, ma è anche difficile gestire le situazioni brutte. Questa è la Ferrari e non la cambierei”, ha concluso.