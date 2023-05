Lakers, Reaves show: prima la bomba, poi uno schiaffo al tifoso | VIDEO

SportFair

In piena trance agonistica, un uomo in missione, il protagonista che non ti aspetti. Austin Reaves è il terzo violino dei Los Angeles Lakers che hanno eliminato i Golden State Warriors in Gara-6 delle semifinali di Conference NBA.

Doveva essere un gregario, si è trasformato in un giocatore fondamentale per gli equilibri dei gialloviola, protagonista nella notte con 23 punti.

Lo schiaffo al tifoso

È diventato virale un particolare episodio che ha visto protagonista proprio lo stesso Reaves. Sul finire del primo tempo, Anthony Davis mette a segno una perentoria stoppata e la palla finisce proprio nelle mani di Reaves che superata la metà campo spara una tripla in buzzer beater che centra il bersaglio.

I tifosi sono in delirio, i Lakers sono a +10 all’intervallo, vedono la finale di Conference. Reaves va ad esultare davanti al suo pubblico, i tifosi della prima fila gli chiedono il cinque, lui ricambia ma ne colpisce uno al volto. Uno schiaffo, totalmente involontario, tirato al posto di un high five.

Nel post gara, in conferenza stampa, Reaves si è scusato: “non so chi fosse, ma involontariamente gli ho tirato uno schiaffo. Mi dispiace. Ero preso dall’emozione, ero davvero troppo felice“. Il tifoso, che ha continuato ad esultare senza problemi, lo avrà perdonato sicuramente.

AUSTIN REAVES FROM HALFCOURT AT THE BUZZER 😱 WHAT A SHOT. LAKERS LEAD ON ESPN. pic.twitter.com/8ES5Kfv3cO — NBA (@NBA) May 13, 2023