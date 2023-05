La moglie di Marcell Jacobs denunciata dall’ex del velocista: “sono stata aggredita”

La famiglia di Marcell Jacobs nel caos. Non è la prima volta che il campione olimpico finisce sotto i riflettori per questioni private. Dopo le varie vicende legate al suo rapporto complicato col primo figlio, avuto da una relazione precedente con Renata Erika Szabo, arrivano adesso nuovi rumors che riguardano una presunta lite.

L’ex compagna di Jacobs, madre di Jeremy, di 9 anni, ha infatti denunciato l’attuale moglie del velocista azzurro, Nicole Daza, accusandola di averla aggredita fisicamente.

Il fatto sarebbe avvenuto a Desenzano a margine dell’apertura dell’Academy di Jacobs. Szabo ha raccontato sui social che in un primo momento “non mi hanno fatta entrare dal cancello, non avendo un permesso e poi mentre stavo parlando con mio figlio sono stata aggredita dalla mia ex suocera“.

Poi tutti si sarebbero spostati in ufficio per risolvere la questione, ma la situazione non sarebbe migliorata: “ha cercato di attaccarmi verbalmente e poi mi ha aggredita tirandomi i capelli“, ha concluso riferendosi alla moglie del suo ex compagno.

E’ stato necessario l’intervento di una pattuglia del Commissariato di Desenzano. Successivamente Szabo ha presentato denuncia nei confronti di Nicole Daza, attuale moglie di Jacobs.