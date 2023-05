Paura per Kirkwood, incidente shock: auto ribaltata e ruota in tribuna | VIDEO

SportFair

Momenti di grande paura durante la 500 Miglia di Indianapolis. A 16 giri del termine si è verificato un gravissimo incidente che ha visto coinvolti Kirkwood e Rosenkvist. Proprio quest’ultimo è finito contro le barriere, finendo poi in testa coda. Ad avere la peggio è stato Kirkwood che, in arrivo ad alta velocità, non è riuscito ad evitare l’impatto.

La monoposto del pilota si è ribaltata e nella collissione una ruota è finita contro il pubblico. Fortunatamente l’incidente non ha portato gravi conseguenze: i piloti sono rimasti illesi e la ruota non ha colpito nessuno sugli spalti.

Kyle Kirkwood’s onboard camera from today’s incident 😱 Thankful for the safety team and safety equipment ❤️ pic.twitter.com/khcoXkxlFF — Andretti Autosport (@FollowAndretti) May 28, 2023