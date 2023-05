Juventus, la seconda udienza del processo civile si apre con un colpo di scena

SportFair

In casa Juventus continuano a tenere banco anche le questioni fuori dal campo, è appena iniziata una giornata molto importante per il futuro del club bianconero. E’ il giorno della seconda udienza del processo civile che vede coinvolto il club bianconero e 12 ex dirigenti e amministratori tra cui Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici.

Sul piano dell’udienza civile ci sarà la definizione delle parti e poi la territorialità: la Juventus chiede di spostare il processo da Torino a Roma o Milano. La seconda sessione dell’udienza preliminare per i conti della Juventus si è aperta con un colpo di scena. Il fondo libico Lafico ha chiesto di essere ammesso fra le parti civili in qualità di azionista.

L’udienza è stata sospesa per permettere alle difese degli imputati, tra cui figurano Andrea Agnelli e la stessa Juventus, di fare le proprie valutazioni. L’udienza è poi ripresa.