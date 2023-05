Juventus, like di un calciatore contro Allegri: “si è messo da solo” | FOTO

SportFair

Alta tensione in casa Juventus. Non è un buon momento dentro e fuori dal campo per il club bianconero, chiamato ad un finale di stagione decisivo per programmare al meglio il futuro. Nell’ultima partita è arrivato solo un pareggio sul campo del Bologna, la sfida del Dall’Ara si è conclusa sul risultato di 1-1 con i gol realizzati da Orsolini su calcio di rigore e Milik.

La Juventus occupa attualmente la terza posizione in classifica, è riuscita ad accorciare sulla Lazio ma il quarto posto è a rischio. La graduatoria è infatti cortissima, il vantaggio sul sesto posto è di tre punti, cinque dal settimo posto occupato dall’Atalanta. Nel mirino è finito ancora una volta Massimiliano Allegri, la squadra continua a dimostrare evidenti lacune dal punto di vista tattico e la manovra è molto lenta.

Il like contro Allegri

Un punto molto basso è stato raggiunto nella partita di ritorno di semifinale contro l’Inter, i bianconeri non sono riusciti a creare occasioni da gol dopo lo svantaggio. Nelle ultime ore è scoppiato un vero e proprio caso. Una parte della tifoseria continua a chiedere il cambio in panchina, spopola infatti l’hashtag #AllegriOut.

Non è passato inosservato un like di un calciatore: Matias Soulé. L’argentino ha provato a giustificarsi così: “non l’ho fatto apposta, guardando i commenti si è messo da solo”, il commento del calciatore della Juventus. Soule è entrato in campo al 57′ al posto di Fagioli ed è riuscito a dare la scossa alla squadra, fino a quel momento in evidente difficoltà anche dal punto di vista tecnico.