“Juventus m***a”, il coro di Politano scatena il caos | VIDEO

E’ delirio in casa Napoli per la festa scudetto, la matematica è arrivata dopo il pareggio nella trasferta contro l’Udinese con gol decisivo di Osimhen. Tifosi e calciatori continuano a scatenarsi, il club azzurro si è laureato campione d’Italia per la terza volta nella sua storia.

E’ stata una notte di passione a Napoli, i tifosi si sono scatenati ed i calciatori non si sono risparmiati. La squadra è comunque concentrata per la prossima partita casalinga contro la Fiorentina e sono in corso gli altri preparativi della festa scudetto.

Nelle ultime ore è diventato virale un video di Matteo Politano. Il calciatore del Napoli si è ‘trasformato’ in un vero e proprio ultras e si è lasciato andare ad un coro che ha scatenato le reazioni dei tifosi bianconeri: “Juventus m***a”.

Mentre tutta Italia è indignata per le inaccettabili congratulazioni social della @juventusfc, #Politano fa vedere cosa significa avere stile e rispetto dell’avversario. pic.twitter.com/UmlRmxMCeE — Daniele De Felice (@DanieleBibo) May 6, 2023