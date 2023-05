Ja Morant ci ricasca: pistola nella diretta social, Grizzlies infuriati | VIDEO

SportFair

La prima volta può essere un errore, la seconda è imperdonabile. Soprattutto se sei un All-Star NBA. Nuova bufera per Ja Morant apparso, nuovamente, sui social con una pistola in mano. Il cestista dei Memphis Grizzlies è stato inquadrato nella diretta social di un amico mentre impugna l’arma: nel momento in cui i due si rendono conto dell’errore, l’inquadratura cambia bruscamente, ma l’immagine è ormai virale.

Il precedente

Lo scorso 4 marzo, dopo la sconfitta di Memphis a Denver, Ja Morant aveva fatto una diretta social da un night club in cui era visibilmente ubriaco e con una pistola in mano. Il giorno seguente si era scusato con un lungo post social in cui aveva affermato di essere pronto a prendersi le proprie responsabilità chiedendo scusa a familiari e franchigia.

L’NBA lo aveva sospeso per 8 partite con 670.000 dollari di multa. Il cestista aveva iniziato un percorso specialistico di supporto psicologico. Qualche giorno dopo, in un’intervista aveva dichiarato: “ho capito di aver gravemente sbagliato. Ho realizzato tutto quello che stavo per perdere non solo a livello personale. Devo imparare a essere più responsabile, anche nei confronti di tutte le persone che mi seguono, e devo cercare di essere più intelligente e a starmene lontano dalla situazioni complicate e dalle pessime decisioni. Ho accettato la squalifica che ritengo assolutamente corretta“.

I Grizzlies lo sospendono

I Memphis Grizzlies hanno deciso di sospendere Ja Morant da tutte le attività riguardanti la squadra. “Non abbiamo ulteriori commenti in questo momento” si legge nello stringato comunicato della squadra.

Mike Bass, portavoce NBA, ha comunicato di essere “al corrente del post sui social media riguardante Ja Morant” e di essere “nella fase di raccolta di maggiori informazioni“. L’insider Adrian Wojnarowski ha parlato di una possibile lunga sospensione a partire dalla prossima stagione.