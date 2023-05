Ivana Knoll incanta Baku: lato B in mostra nel paddock di Formula 1 | FOTO

SportFair

E’ andato in scena nel weekend il GP d’Azerbaijan. I piloti della Formula 1 hanno regalato spettacolo puro in pista a Baku, con la doppia vittoria di Perez, vincitore nella gara sprint e in quella della domenica e il primo weekend positivo della Ferrari con Leclerc autore di una doppia pole position e sul podio in entambe le sfide.

Non solo motori a Baku: nel paddock ad rendere l’atmosfera incandescente ci hanno pensato anche alcuni… ospiti.

In particolar modo tutta l’attenzione è ricaduta su Ivana Knoll, modella croata diventata famosa ai Mondiali di calcio del Qatar per i suoi outfit bollenti.

Ivana ha optato per look di fuoco anche a Baku e dopo aver reso omaggio alla Formula 1 con due look che richiamavano la bandiera a scacchi, per la domenica di gara ha preferito un completo turchese, per mettere in mostra il lato B. L’unico richiamo alla Formula 1 nella domenica di gara è stato negli accessori: la modella croata ha indossato un paio di occhiali da sole, fucsia, che richiamano forma e modello degli occhiali che indossavano decenni e decenni fa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivana Knöll (@knolldoll)